Серые цапли исчезли из "Калужских засек" из-за отмирания деревьев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Гнездовой период в этом году оказался непростым для многих птиц, обитающих на территории заповедника "Калужские засеки", сообщается на официальном сайте этой особо охраняемой природной территории.

Всего в первые месяцы лета здесь было установлено пребывание 113 видов птиц, 27 из которых относятся к категории редких.

При этом прекратила существование колония серых цапель у границы Южного участка заповедника, находившаяся здесь с 2007 года. Специалисты связывают это с отмиранием гнездовых деревьев, а также с низким уровнем воды в пойме реки Вытебеть ранней весной, когда цапли начинают гнездиться.

Кроме того, не исключается, что птицы просто переместились: в начале июля, когда молодые цапли покидают гнезда, но еще не приступают к дальним кочевкам, у прежней колонии кормились несколько молодых особей.

Особенно не повезло хищникам – миофагам. Майские заморозки и июньские ливни с наводнениями отрицательно сказались на их основной добыче – мелких грызунах. Да и для кладок и новорожденных птенцов экстремальные погодные условия оказались губительны. У канюка, обитающего на опушках, многие гнезда оказались брошены. Выжили лишь особи, живущие в глубине леса и позже приступившие к размножению.

В отличие от прошлого лета единичны были встречи черного аиста. Но специалисты уверяют, что это хорошо, так как малые реки заповедника были полноводны, и этим птицам не было нужды летать на кормежку в пойму Вытебети.

Благодаря богатому урожаю семян ели и орехов лещины чрезвычайно высока оказалась численность клестов-еловиков. Обилие влаги и отсутствие сильной жары отсрочило период "зрелого лета", поэтому в этом году в "Калужских засеках" дольше куковали кукушки, кричали коростели и пели некоторые воробьиные птицы.

Также впервые с 2007 года в этих местах было отмечено появление среднего кроншнепа, обитателя лесотундры и таежных сфагновых болот.

Заповедник "Калужские Засеки" расположен в Ульяновском районе Калужской области и входит в состав общероссийского объединения "Заповедники России". В состав заповедника входят два участка, отдаленные друг от друга на 12 км: северный и южный. Общая площадь заповедника составляет 18 тыс. 533 га.