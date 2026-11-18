Лимиты на продажу топлива вводят в Севастополе из-за ажиотажного спроса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лимиты на продажу топлива вводят в Севастополе с полуночи из-за ажиотажного спроса на него, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры - по 200-300, а то и по 500 литров за раз. (...) Для стабилизации ситуации вводим ограничения. С 00:00 на АЗС "Атан" и "ТЭС" вводится лимит: разовая заправка одного автомобиля - полный бак + 20 литров в канистры", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, в адрес правительства Севастополя поступили многочисленные обращения горожан по поводу невозможности заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива отдельными водителями.

13 ноября Развожаев сообщил, что власти рассматривают возможность возвращения лимитов на отпуск топлива при образовании искусственного ажиотажного спроса на него. При этом, по его словам, проблем с поставками топлива в город нет, случаются только кратковременные и локальные перебои.

Как сообщалось, 22 мая в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива, с 29 мая - в Крыму. В Севастополе летом топливо продавали по QR-кодам с ограничением от 20 до 40 литров на машину. 19 октября все ограничения на продажу топлива в Севастополе были сняты; в Крыму ограничения продолжают действовать.