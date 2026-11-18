Президенты России и Вьетнама обсудили сотрудничество в области энергетики
То Лам пригласил Путина на саммит АТЭС 2027 года на Фукуоке
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам на полях саммита АТЭС обсудили двусторонние отношения в сфере энергетики, сообщают вьетнамские СМИ.
Стороны договорились развивать сотрудничество в области невозобновляемых и возобновляемых источников энергии - атомной и газовой, ветроэнергетики, а также повышать эффективность работы совместных нефтегазовых предприятий и продвигать сотрудничество в сфере поставок сжиженного природного газа.
Путин и То Лам также договорились укреплять экономические и торговые отношения стран, расширять взаимодействие в области науки, технологий и инноваций.
Лидеры отметили значительный прогресс в сотрудничестве двух стран в сфере туризма, образования и подготовки квалифицированных кадров.
То Лам пригласил Путина принять участие в саммите АТЭС, который, как ожидается, пройдет в 2027 году на острове Фукуок.
В свою очередь, как сообщалось ранее, Путин выразил готовность оказать поддержку Вьетнаму в проведении саммита. "Уверен, Вьетнам достойно проведет это важное мероприятие в 2027 году. Если от нас что-то нужно с точки зрения поддержания процесса подготовки, мы всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин.