Президенты России и Вьетнама обсудили сотрудничество в области энергетики

То Лам пригласил Путина на саммит АТЭС 2027 года на Фукуоке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам на полях саммита АТЭС обсудили двусторонние отношения в сфере энергетики, сообщают вьетнамские СМИ.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области невозобновляемых и возобновляемых источников энергии - атомной и газовой, ветроэнергетики, а также повышать эффективность работы совместных нефтегазовых предприятий и продвигать сотрудничество в сфере поставок сжиженного природного газа.

Путин и То Лам также договорились укреплять экономические и торговые отношения стран, расширять взаимодействие в области науки, технологий и инноваций.

Лидеры отметили значительный прогресс в сотрудничестве двух стран в сфере туризма, образования и подготовки квалифицированных кадров.

То Лам пригласил Путина принять участие в саммите АТЭС, который, как ожидается, пройдет в 2027 году на острове Фукуок.

В свою очередь, как сообщалось ранее, Путин выразил готовность оказать поддержку Вьетнаму в проведении саммита. "Уверен, Вьетнам достойно проведет это важное мероприятие в 2027 году. Если от нас что-то нужно с точки зрения поддержания процесса подготовки, мы всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин.