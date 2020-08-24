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РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вызван в понедельник в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи с высылкой российского дипломата и объявлено о зеркальных мерах с российской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"24 августа в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - говорится на сайте МИД РФ.

"Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской республики в РФ", - заявили на Смоленской площади.

По данным Kronen Zeitung, высылаемый из Австрии дипломат на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в IT-компании, и ему помогал гражданин Австрии. Отмечается, что австриец решил рассказать начальству о шпионаже в компании и назвал своим куратором российского дипломата.

Россия Австрия МИД РФ

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