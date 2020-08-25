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Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 15 лет за заказ убийства коллеги

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд Петербурга на основании вердикта присяжных приговорил к 15 годам колонии бывшего заместителя руководителя регионального УФСИН Сергея Мойсеенко по делу об убийстве подчиненного, сообщила во вторник пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Соучастник преступления - предприниматель Игорь Захаров приговорен к 14 годам колонии. Отбывать наказание оба фигуранта будут в колонии строгого режима.

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По данным следствия, в конце 2016 года замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Мойсеенко, желая скрыть коррупционные преступления, попросил Сабира Садыкова убить его подчиненного - начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Садыков обратился к Захарову, который передал ему пистолет системы Макарова, снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами.

2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал предполагаемую жертву на встречу и выстрелил в подчиненного Мойсеенко в машине, припаркованной на обочине в Ленинградской области. Раненный мужчина умер в больнице.

Сам Садыков заключил со следствием досудебное соглашение и был осужден на девять лет колонии строгого режима.

При первом рассмотрении дела присяжные оправдали Мойсеенко и Захарова. Решение было обжаловано, и при повторном рассмотрении присяжные признали их виновными.

ФСИН Петербург Сергей Мойсеенко

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