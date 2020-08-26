Главу томского штаба Навального вызвали в полицию в связи с предполагаемым отравлением

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для опроса в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика.

"Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос. (...) Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло", - заявила Фадеева в соцсетях.

По ее данным, опросом занимался сотрудник транспортной полиции.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального не исключают версию об отравлении.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.