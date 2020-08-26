Четыре человека насмерть отравились газом в Воронежской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели семьи из четырех человек в Острогожском районе Воронежской области.

Как сообщает прокуратура региона, в жилом доме, расположенном в селе Гнилое, обнаружены тела четырех человек без признаков насильственной смерти. Среди погибших двое детей. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

СУ СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности четырем лицам".