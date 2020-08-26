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В Калининграде обсудят, создавать ли парк на бывших немецких кладбищах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экспертное сообщество и общественность Калининграда определят судьбу нескольких бывших немецких кладбищ, которые хотят превратить в парковую зону, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"О перспективе создания парковой зоны в Калининграде на улице Дмитрия Донского рассказал советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне. По его словам, судьба этого большого и фактически лесного массива будет определяться на воркшопе, который региональные власти планируют провести в конце сентября. Тема непростая, так как в довоенные время здесь располагалось несколько кладбищ", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь данной территории составляет 12,7 га. Генеральным планом города от 2020 года этот участок был отнесен к озеленению, где жилищное и любое капитальное строительство запрещено. Теперь эта территория будет определена в территориальную зону парков и садов. В результате лесной массив может быть использован для размещения парков, объектов досуга и культуры, спортивных объектов, мест развлечений.

По мнению советника губернатора и профильных специалистов правительства, эта территория может вписаться в концепцию создания единой зеленой зоны в центре Калининграда, которая объединяет зоопарк и Центральный парк культуры и отдыха. Она продолжит существующий зеленый пояс и соединит его с бывшей территорией завода Минобороны на Правой набережной, которая определена под ревитализацию.

"В настоящее время кладбища можно смело назвать бывшими. Начиная с 2014 года на их территории была произведена эксгумация останков более 21 тыс. человек. Работы были выполнены компанией, у которой эта земля находится в аренде. Сама же фирма специализируется на жилищном строительстве, которое теперь запрещено именно на этой территории", - заключил собеседник агентства.

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