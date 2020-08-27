Министр транспорта переизбран главой совета директоров "Аэрофлота"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Минтранса Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота". Как сообщила компания, это решение было принято на заседании совета в минувшую среду.

Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" в октябре 2018 года, через два месяца возглавил его.

Новый состав совета был утвержден на годовом собрании акционеров "Аэрофлота" в конце июля. В него вошли министр связи Максут Шадаев и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (в качестве независимого директора). Кроме того, в совет вернулся гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" Роман Пахомов, который покинул его в прошлом году.

Вышли из состава совета вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка и гендиректор ООО "Арида" Василий Сидоров (был независимым директором).

В совете остались Дитрих, остальном состав совета не изменился, в него, помимо Дитриха, переизбрались: гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, спецпредставитель президента по цифровому развитию, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (независимый).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в России. Она объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". У государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.