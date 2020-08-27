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В отделе полиции в Вологде скончался задержанный

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По факту смерти задержанного в отделе полиции №1 в Вологде будет проведена служебная проверка, об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"По факту происшествия врио начальника УМВД России по Вологодской области назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут изучены все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

О том, что в отделе полиции Вологды умер мужчина, ожидающий суда, стало известно днем в четверг. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Следственного комитета, по факту смерти задержанного ими также проводится проверка.

Пресс-служба УМВД сообщает, что мужчина был задержан в среду - он препятствовал въезду техники на строительный объект.

25 августа в полицию Вологды поступило заявление от строительной организации о препятствии въезду на строительный объект. 26 августа во время дополнительного осмотра места происшествия двое граждан мешали проезду. Сообщается, что сотрудниками патрульно-постовой службы с мужчинами "проведена разъяснительная беседа о недопустимости противоправного поведения". "Однако реакции не последовало, на неоднократные требования о прекращении противоправных действий мужчины не реагировали", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства, там на них составили административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Позже одному из задержанных потребовалась медпомощь.

До рассмотрения административных материалов в Вологодском городском суде задержанных поместили в спецприемник. Через некоторое время один из задержанных пожаловался на плохое самочувствие. Полицейские вызвали ему скорую помощь. По заключению медиков, оснований для госпитализации вологжанина в медучреждение не было, отметили в УМВД.

Утром в четверг мужчине вновь была вызвана бригада скорой помощи – он жаловался на ухудшение здоровья. Прибывшими медицинскими работниками оснований для госпитализации в медучреждение снова не было установлено, заявляют в УМВД.

Примерно через час мужчина в третий раз обратился с жалобой на плохое самочувствие. В полиции сообщают, что прибывшей по вызову бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, мужчина скончался.

Вологда МВД

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