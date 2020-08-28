В Вологде в отделе полиции умер задержанный

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Вологде в отделе полиции на следующий день после задержания умер мужчина. Его задержали за то, что он не пускал машины на стройку. По факту его смерти началась проверка, сообщили в областном управлении МВД.

Строители пожаловались, что им мешают работать, 25 августа. На следующий день патруль полиции обнаружил при въезде на строительный объект двух человек, которые мешали проехать технике.

Полицейские разъяснили активистам, что их действия противоправны. Те не реагировали. Их задержали и доставили в отдел и составили на них протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Позже одному из задержанных потребовалась помощь врачей.

Ему вызвали скорую, медики не нашли оснований для госпитализации задержанного.

Утром 27 августа ему стало хуже, ему снова вызвали скорую, и врачи снова не увидели оснований, чтобы везти его в больницу. Час спустя он снова пожаловался, что ему плохо, бригада скорой начала его реанимировать, но он умер.

В УМВД пообещали в рамках проверки изучить все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения.

В областном управлении СКР "Интерфаксу" сообщили, что также проводят доследственную проверку в связи со смертью задержанного.

Задержаны были жители Вологды, которые протестовали против строительства детского сада на месте сквера на Ярославской улице.