В Красноярском крае усилили группировку по тушению лесных пожаров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На севере Красноярского края сохраняется сложная пожарная обстановка, сообщает в воскресенье пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

По ее данным, самая сложная обстановка на северных территориях, где идет борьба с труднодоступными и удаленными лесными пожарами.

Как рассказали в пресс-службе, для помощи уже созданной группировке сил в регион дополнительно прибыли 80 парашютистов-десантников Федеральной и Томской авиалесоохраны. Сегодня идет их заброска на пожары при помощи вертолетов Ми-8, отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано четыре лесных пожара, в воскресенье продолжается тушение 23 пожаров на площади около 74 тыс. га, в том числе остановлено распространение пяти пожаров на площади 5,8 тыс. га.

Всего для тушения пожаров в Красноярском крае задействовано около 900 парашютистов-десантников Федеральной, Красноярской, Томской, Тувинской авиалесоохраны, работников наземных лесных служб и арендаторов лесных участков. Привлечено более 30 единиц наземной техники и десять вертолетов Ми-8, арендованных авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

В Красноярском крае сохраняется режим ЧС регионального уровня.