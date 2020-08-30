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СКР уточнил, что в ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 17 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Дагестане проводят проверку после аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, в котором, по уточненным данным, пострадали 17 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, установлено, что 30 августа на Федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района во время движения от прицепа автомобиля "КАМАЗ" отлетело колесо, которое столкнулось с автобусом.

Отмечается, что, предварительно, причиной ДТП стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами, ответственными за техническую исправность грузовика.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом и грузовиком в Дагестане пострадали одиннадцать человек.

Дагестан СКР

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