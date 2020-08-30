В Дагестане 11 человек пострадали в аварии из-за оторвавшегося колеса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Оторвавшееся колесо КамАЗа стало причиной ДТП в Дагестане, в результате которого пострадали 11 человек, сообщает ГУ МВД России по республике.

По сообщению ведомства, в рейсовый автобус попало колесо, оторвавшееся от ехавшего навстречу грузовика, после чего автобус выехал с дороги и опрокинулся.

В больницу Тарумовского района республики доставлены 11 человек, один из них - в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники полиции.