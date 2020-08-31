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Главгосэкспертиза одобрила Polymetal отработку месторождения Бургали

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на отработку комбинированным способом запасов золотосеребряного месторождения Бургали в Магаданской области, сообщило ведомство.

Месторождение принадлежит компании Polymetal.

Добытая на Бургали руда будет транспортироваться на золотоизвлекательную фабрику "Кубака", расположенную в 125 км.

На начальном этапе компания будет вести добычу открытым способом на участке Северный, производственная мощность карьера запланирована на уровне 149,8 тыс. тонн руды в год. Доработка запасов Северного после завершения открытых горных работ будет производиться подземным способом, мощность рудника - до 70,3 тыс. тонн руды в год.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (28%). Free float превышает 70%.

Магаданская область

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