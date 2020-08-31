Мать с двумя детьми погибли в пожаре в красноярском поселке староверов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины и двух ее малолетних детей во время пожара в отдаленном поселке Сандакчес на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Пожар в частном жилом доме произошел в поселке Сандакчес Туруханского района накануне.

Главное следственное управление СКР по краю возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ход его расследование контролирует прокуратура.

Между тем, в пресс-службе главного управления МЧС пояснили, что силы ведомства для тушения пожара не привлекались. В данном поселке проживают староверы, к населенному пункту нет дорог, и там отсутствует мобильная связь. Ближайшее пожарное подразделение находится в поселке Ворогово в 70 км. от места пожара.