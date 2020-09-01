Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Миллион заболевших коронавирусом в РФ и убийство бизнесмена, два года назад отбившегося от грабителей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день

- Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион. За сутки в стране 4 729 новых заболевших. Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Москве 5 сентября, сообщил директор Института им. Гамалеи, который и производит вакцину Sputnik V.

- Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК. Это сделано в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над компанией.

- В Минске на акцию протеста вышли студенты. Участники собирались передать в министерство образования петицию за отставку Александра Лукашенко. В ходе манифестации прошли задержания. Помимо вышедших на митинг студентов были задержаны несколько журналистов.

- Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги. Ранее актер выслал по почте близким Сергея Захарова 200 тысяч рублей каждому.

- Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка. Журнал напечатает 12 рисунков, которые стали поводом для нападения на редакцию в январе 2015 года.

- В Татарстане застрелен бизнесмен, убивший грабителей в своем доме. Два года назад Евгений Деданин убил ворвавшихся к нему злоумышленников. Тогда его пытались обвинить в превышении пределов необходимой обороны, но прокуратура республики признала незаконным возбуждение уголовного дела.

- Умер экс-тренер "Спартака" и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига. Чешскому специалисту был 61 год.

- В бельгийском городе при ремонте фонтана нашли коробку с сердцем мэра. Пьер Давид был мэром Вервье с 1798 года до своей смерти в 1839 году. Ранее слухи о том, что в сердце города лежит настоящее человеческое сердце, считали легендой.