В Минске начали задерживать журналистов для "проверки аккредитации"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На несанкционированных акциях протеста в Минске во вторник вновь проходят задержания журналистов, сообщают белорусские СМИ.

"Двух журналистов TUT.BY задержали и везут в РУВД. По словам сотрудников милиции, "проверить аккредитацию", - сообщает портал.

Кроме того, по данным ряда СМИ и белорусских телеграм-каналов, задержаны также представители агентств "БелаПАН", "РИА Новости" и еще несколько журналистов и фрилансеров.

Во вторник в белорусской столице прошла несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намеревались передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранительные органы. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Протестующие несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

В полдень милиция задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили. Спустя время в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова правоохранительные органы, по информации очевидцев, задержали не менее десяти человек. При этом демонстранты пытались отбить задержанных.