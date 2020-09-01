Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 729 случаев, следует из данных оперативного штаба. Показатель прироста в России заметно снизился. До этого пять дней подряд - с 27 августа по 31 августа он демонстрировал тенденцию к росту, и накануне в стране было уже почти 5 тыс. новых случаев.

Всего в стране уже 1 000 048 заболевших COVID-19.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. В Москве 641 новый зараженный. В Санкт-Петербурге - 185, в Московской области - 156, в Ростовской области - 133. В Нижегородской области - 132, в Ставропольском крае - 125.

За сутки умерли 123 человекa, число жертв за весь период выросло до 17 299.

Поправились 6 318 человек, в том числе 815 705 за последние сутки.