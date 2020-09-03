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В Ростове-на-Дону полиция начала поиски фельдшера-зомби

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону полиция ищет человека, который надел форму фельдшера скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей, вылезая на их глазах из машины скоро помощи с укладкой в руке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Его проверят на предмет состава административного правонарушения в его действиях. Также полиция оценит действия операторов, которые снимали это видео, и факт использования для пранка машины скорой помощи со включенными маячками и сиреной.

Ролик с участием блогера появился в соцсетях 1 сентября. Он затем объяснил, что решил снять такое видео после смерти матери, у которой случился сердечный приступ и которой фельдшер скорой помощи не смог оказать помощь и поставить верный диагноз.

Ростов-на-Дону МВД

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