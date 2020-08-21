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Полиция заинтересовалась акцией паствы схимонаха Сергия

В епархии заявили о раскольнической деятельности схимонаха и о психологической зависимости его сторонников

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сторонники лишенного сана схимонаха Сергия в пятницу снова пришли к зданию Екатеринбургской епархии, выступая в защиту Среднеуральского женского монастыря, который контролирует схимонах, духовник обители. Об этом сообщил соратник монаха Всеволод Могучев.

"Данные, насколько я знаю, переписывали, но обошлось (...) без задержаний, по крайней мере какой-то информации о задержаниях нет, - сказал он. - Просто у людей были определенные бумажные материалы на руках, которые они использовали для взаимодействия и общения с представителями епархии. Полиция, конечно же, на каком-то этапе это, скорее всего, расценила как потенциальные какие-то материалы, связанные с проведением митинга, массовых мероприятий".

Могучев заверил, что "никакого митинга не планировалось и не планируется на территории епархии".

Ранее он передал призыв схимонаха Сергия проводить крестные ходы в защиту монастыря. В четверг у епархии прошла двухчасовая акция сторонников Сергия, в епархии отметили их малочисленность и сказали, что к ним выходил переговорщик.

В пресс-группе городского УМВД "Интерфаксу" предложили обратиться за комментариями в епархию.

"Митрополит Кирилл весьма обстоятельно объяснил позицию церкви в своем открытом письме от 6 июля и обращении от 16 августа. Аргументы сторонников схимонаха Сергия показывают, что они не знакомы с этими текстами, в которых даны все ответы. Встречаться имеет смысл только ради диалога. Создавать условия для потока обвинений и злословия - значит, усугублять и без того печальное духовное состояние и умножать грехи сторонников схимонаха Сергия", - сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

По его словам, поместный собор, которого требуют участники акции, собираться не будет.

"Это вопрос однозначный и не требует такого представительного соборного обсуждения. Масштаб личности схимонаха Сергия не так велик, чтобы привлекать к себе столь пристальное внимание", - отметил отец Вениамин.

Выстраивание диалога со сторонниками схимонаха Сергия осложняется тем, что они не имеют полноценного понимания о жизни церкви и о богословии, посетовал руководитель миссионерского отдела епархии отец Даниил Рябинин.

По его словам, они озвучивают некие заученные тезисы, в том числе, богословские, в которых сами толком не разбираются. Например, они требуют проведения поместного собора, не представляя правил его проведения, а также выдвигают обвинения в ереси, хотя это нельзя делать голословно.

"Толкование церковных канонов - это целая дисциплина. Просто стоять с бумажкой и некоей выпиской, которая не ясно, кем подготовлена, это вещь несерьезная. Эти моменты препятствуют полноценному диалогу", - сказал отец Даниил.

В епархии не отрицают былых заслуг схиигумена Сергия: строительство храмов, помощь нуждающимся и другое, но этим живет вся РПЦ, при этом "никто из священников не зовёт свои приходы на акции протеста и не обвиняет священноначалие в надуманных грехах", подчеркнул отец Даниил.

По его словам, складывается ощущение, что приходящие второй день к епархии несколько десятков последователей схимонаха Сергия "живут в какой-то своей параллельной реальности".

"Они сверяют свою жизнь только с тем, что им сказал схимонах Сергий. Это очень печально, поскольку свидетельствует о психологической зависимости этих людей от своего духовника, который привёл их не ко Христу, а к себе", - сказал руководитель миссионерского отдела.

"Сегодня вопрос связан непосредственно с тем, что бывший схиигумен Сергий отошел от Русской Православной Церкви. Это и есть раскольническая деятельность, когда группа лиц откалывается от официальной церкви. Это беда и скорбь для нас, православных христиан, видеть, как погибают для вечности последователи схимонаха Сергия и он сам", - объяснил отец Даниил.

"Молиться нужно и о бывшем схиигумене Сергии, чтобы Бог помог ему преодолеть тот соблазн, искушение, которое вошло в его сердце по разным обстоятельствам", - считают в епархии.

Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии готов организовать беседы со сторонниками схимонаха Сергия, чтобы помочь им разобраться в сути происходящего и в тех богословских вопросах, которые они пытаются поднимать.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе насельниц Среднеуральского женского монастыря в другие женские обители Свердловской области. В ответ схимонах Сергий призвал сторонников к защите монастыря. Они потребовали, чтобы Кирилл оставил пост и чтобы прекратилось "уничтожение монастыря".

Весной тогда еще схиигумен Сергий в проповедях назвал коронавирус выдумкой, призывал не соблюдать санитарные требования и в связи с этим не подчиняться церковному руководству и светским властям. Тех, кто закрывает храмы в условиях пандемии, он проклял.

Епархия сначала запретила ему проповеди, затем - служение, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана. 24 июля патриарх Кирилл утвердил это решение. 17 августа митрополит Кирилл отлучил сторонников схимонаха от причастия.

В середине июня Сергий отстранил настоятельницу Среднеуральского монастыря от руководства обителью и призвал казаков круглосуточно охранять монастырь. На территории находятся его сторонники, при этом сообщалось и об исходе из обители монахинь и насельников. Схимонах не раз говорил, что из монастыря не уйдет, и не приходил даже в суды.

МВД Екатеринбург Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Среднеуральский монастырь Всеволвод Могучев

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