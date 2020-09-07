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"Росморпорт" усомнился в возможностях "Металлоинвеста" в одиночку развивать порт Тамань

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (РМП) готов рассматривать предложения по проекту создания глубоководного порта на Таманском полуострове (Краснодарский край), но пока желающих вкладывать средства в него немного.

"На "сухогрузной Тамани" пока поставлен крест. Но, если инвесторы появятся, мы готовы их всячески поддерживать, - заявил гендиректор РМП Андрей Лаврищев. - Остался "Металлоинвест" (актив Алишера Усманова. - ИФ.), но он в одиночку не в состоянии этот порт создать".

Проект Таманского порта пока решено исключить из национального плана по развитию транспортной инфраструктуры. По словам Лаврищева, также будет исключен проект приморского порта Зарубино и еще пять проектов, которые "фактически не сумели сформироваться, структурироваться и поэтому не подпадают под те критерии, которые необходимы для терминалов".

При этом в план добавлен "Дальтрансуголь" "Сибирской угольной энергетической компании" Андрея Мельниченко с проектом в порте Мучка "на 16 млн тонн дополнительно к нынешним 24 млн". "Еще кое-какие объекты прошли ранжирование Аналитического центра и в настоящее время рассматриваются для включения в план", - добавил глава РМП.

Развитие сухогрузного района порта Тамань обсуждается с 2012 года.

В июле 2019 года "Росморпорт" направил предложения пулу инвесторов по покупке долей в "РМП-Тамань" (РМПТ, "дочка" ФГУП, реализующая проект). Планировалось, что инвесторами станут "Кузбассразрезуголь" (КРУ), "Металлоинвест", "СУЭК" и ОАО "Российские железные дороги".

КРУ, "Металлоинвест" и "СУЭК" предлагалось получить в РМПТ по 22,5%, РЖД - долю в 10%. Соответственно, "Кузбассразрезуголь", "Металлоинвест" и "СУЭК" должны обеспечить фондирование проекта в объеме примерно по 20 млрд рублей, РЖД - порядка 10 млрд рублей. Дополнительно часть средств планировал инвестировать "Росморпорт".

Но в сентябре 2019 года глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что пул инвесторов проекта строительства порта Тамань может быть пересмотрен. Угольные компании отмечают снижение интереса к участию в проекте в связи с изменением рыночной конъюнктуры, говорил он, якорным инвестором может стать "Металлоинвест".

Росморпорт Тамань Металлоинвест Андрей Лаврищев Зарубино Минтранс РЖД СУЭК

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