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Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко готовится и состоится в ближайшие дни, но не 13 сентября.

"Это неверная дата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли визит Лукашенко в Москву 13 сентября.

При этом он подчеркнул, что подготовка визита президента Белоруссии находится "в активной стадии". "В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Песков

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