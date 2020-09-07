Застрявших в Ростове-на-Дону граждан Узбекистана разместят в палатках

На станции Первомайская собрались около двух тысяч человек, которые хотят вернуться на родину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Граждан Узбекистана, ожидающих поезд на родину около станции Первомайская в Ростове-на-Дону, разместят в палаточном городке, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

"Сегодня будет развернут палаточный городок. Первые палатки через час уже привезут сюда. Первая партия палаток придет со службы ГО и ЧС Ростова-на-Дону. Также свои палатки привезет область. Буквально, я думаю, часам к двенадцати в этой полосе будет он развернут. Будет вывезен мусор, постоянно будет дежурство скорой медицинской помощи, пожарных, установим биотуалеты", - сказал Овчинников.

Он пояснил, что завтра будет один поезд, который вывезет 920 человек. "Как мы видим, по нашим примерным подсчетам, здесь более 2 тысяч человек. То есть остальные люди останутся и будут ждать следующий поезд. Понимания по следующему поезду у нас нет. С консулом я сегодня разговаривал. Он тоже толком ничего не может сказать. Сторона, вывозящая людей, - это Узбекистан. То есть мы на эту ситуацию повлиять никак не можем, но людьми надо заниматься. Это живые люди, очень много детей и женщин", - отметил Овчинников.

По его словам, власти постараются обеспечить всех местами в палатках и водой. "Если не хватит наших сил, будем просить у военных", - добавил чиновник.

"Завтра с консулом будем решать вопрос по второму поезду, пока у нас нет ясности, когда их заберут (...) Нам нужно понимание, когда будет следующий поезд", - подчеркнул он.

По словам Овчинникова, власти города связываются с РЖД, с узбекской стороной, с посольством Узбекистана в Москве. "Мы будем со своей стороны купировать ситуацию. Мы знаем, что завтра 900 человек уедет, что с остальными - пока непонятно", - добавил он.

Овчинников также отметил, что считает виноватым в сложившейся ситуации консула Узбекистана в Ростове-на-Дону. "Все натворил консул. Он взял и разместил информацию в интернете, что отсюда идут выездные поезда. Люди приехали со всей страны. Здесь из Подмосковья, Саратова, Астрахани, Волгограда, практически со всей России. Людей просто обманули. Они все скопились и они ждут, когда их вывезут", - подчеркнул Овчинников.