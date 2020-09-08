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Три человека погибли в результате взрыва газа на заводе в Ингушетии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв газо-воздушной смеси произошел в одном из цехов на заводе по производству пеплоблоков в Ингушетии, есть погибшие.

"По предварительным данным, в результате хлопка газо-воздушной смеси на заводе погибли трое местных жителей в Назрановском районе", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Ингушетии.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность оборудования. На месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, все трое погибших - рабочие завода. "Завод, расположенный на окраине села Экажево, принадлежит крупному предпринимателю, подрядчику Мусе Гагиеву", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взорвалась сушилка пеплоблоков от накопления бытового газа. Появившаяся информация о том, что под завалами могут находиться еще люди, не подтвердилась, отметил источник.

Глава республики высказал соболезнования родным и близких погибших в результате трагедии. "Тяжелая новость пришла из Экажево: на заводе по производству пеплоблоков произошел взрыв бытового газа, погибли три человека. В данный момент идут работы по разбору завалов", - сказал "Интерфаксу" Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона на фоне случившегося попросил жителей не пренебрегать правилами безопасного использования газового оборудования. Особую актуальность этот вопрос приобретает в отопительный период, отметил он.

Ингушетия МЧС

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