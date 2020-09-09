Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".

Один клиент Сбербанка рассказал газете, что в сентябре сотрудник банк отказался выдать ему перевыпущенную дебетовую карту без подключения услуги "Защита карты" — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 000 рублей. Ему пришлось заплатить 1590 рублей за эту страховку, получателем платежа оказалась компания "Сбербанк страхование". По его словам, о том, что можно было отказаться от этой услуги, ему не сообщали.

Аналогичные жалобы нескольких клиентов Сбербанка журналисты нашли на форуме портала Banki.ru клиенты Сбербанка только со 2 сентября описали несколько похожих историй.

В Сбербанке издание заверили, что "клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт; оформление такого договора не является условием выдачи карты". В течение двух недель после оформления договора клиент может его расторгнуть и получить все деньги обратно. На вопрос, почему менеджеры начали активно продавать страховки, в банке не ответили.

В Райффайзенбанке, ВТБ, "Русском стандарте" сказали, что клиенты этих банков имеют возможность застраховать карты от хищений, но эта услуга не очень популярна.

В Банке России назвали "недобросовестной практику навязывания дополнительных страховок при выдаче карт, но отметили, что на нее жалуются редко.