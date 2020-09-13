В Ростове-на-Дону представитель партии напал на главу участковой комиссии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного избиркома.

"Факт нападения имел место быть, на место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу" что инцидент произошел в субботу, 12 сентября. "Мужчина, представляющий партию КПРФ, пожелал войти в состав участковой избирательной комиссии, но получил отказ, из-за чего и произошел конфликт", - пояснил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей партии.