Один человек погиб, один пропал после обрушения на шахте в Кузбассе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Обрушение на шахте "Чертинская-Коксовая" произошло в понедельник утром в Кузбассе, один из шахтеров погиб, связь с еще одним потеряна, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 самостоятельно вышли на поверхность, тело еще одного было найдено позднее, связь с одним отсутствует, еще шесть горняков остались на жизнеобеспечении", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, шахта "Чертинская-Коксовая"приостановила добычу угля и проходку после обрушения.

"Пока идет проверка, работают инспекторы", - сказал представитель департамента.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу "Интерфаксу" сообщили, что на месте работает 31 спасатель и семь единиц техники.

Шахта "Чертинская-Коксовая" входит в состав ООО "ММК-Уголь" (подконтрольно "Магнитогорскому металлургическому комбинату", ММК).