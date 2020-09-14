Причиной гибели шахтера в Кузбассе назван выброс угля и газа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Причиной гибели человека на шахте "Чертинская-Коксовая" стал внезапный выброс угля и газа в забое, сообщила прокуратура Кемеровской области. В выработка в тот момент находились 95 человек, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Под завалом оказался машинист горных выемочных машин, его ищут горноспасатели. Горный диспетчер шахты задействовал план ликвидации аварии. Причины случившегося установит специально созданная комиссия, свои проверки проводят прокуроры и Следственный комитет.

В СК уточняют, что выброс произошел, когда в забое было четыре человека. Двое сами вышли на поверхность, двоих завалило. 37-летнего проходчика нашли мертвым, продолжаются поиски 53-летнего шахтера.

Добыча и проходка в шахте приостановлены на время проверки, сообщили в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

"Чертинская-Коксовая" шахта находится в городе Белово. Она входит в ООО "ММК-Уголь", подконтрольное "Магнитогорскому металлургическому комбинату" (ММК).

По данным департамента угольной промышленности, в 2019 году на "Чертинской-Коксовой" было добыто 2,17 млн тонн коксующегося угля. Данными за 2020 год агентство не располагает.

Как говорится на сайте ММК, добыча коксующихся углей на угольных шахтах компании в I полугодии 2020 года снизилась на 11,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 2,143 млн тонн "по причине сложных горно-геологических условий на "Чертинской-Коксовой".

В состав "ММК-Угля" входят "Центральная обогатительная фабрика "Беловская", шахты "Чертинская-Коксовая", "Чертинская-Южная" (находится на консервации), "Костромовская", а также сервисные предприятия.

ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.