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Путин пообещал выполнить все обязательства РФ перед Белоруссией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я неоднократно вам говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что эти обязательства были взяты обоюдно в 90-х годах. "Россия взяла на себя определенные обязательства и вне зависимости от того, кто находится у власти (в Белоруссии - ИФ) в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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