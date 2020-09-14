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Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были насыщенными, длительными и конструктивными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам по итогам переговоров.

По его словам, Путин и Лукашенко "сидели фактически вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов".

"Общение было с глазу на глаз, но, как вы знаете, этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций", - напомнил он. Песков добавил, что президенты основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон.

В Москве Лукашенко воспринимают как легитимно избранного президента Белоруссии, отметил Песков, отвечая на вопрос, не полагают ли в Кремле, что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности в его стране.

Песков отметил также, что Лукашенко является визави Путина в межгосударственных отношениях. По его словам, люди, которые не согласны с результатами выборов и те, кто не ставит их под сомнение, - "граждане братской нам Белоруссии".

"Мы всех их ценим и любим, но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков

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