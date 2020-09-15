В Кремле не захотели рассуждать о планах РФ на случай ухода Лукашенко

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать, есть ли у Кремля план на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть.

"Я бы не стал заниматься такими эвентуальными рассуждениями. Я бы не стал рассуждать на эту тему", - сказал он журналистам.

В ходе общения с журналистами Пескову также задали вопрос, как в Кремле могли бы охарактеризовать нынешние российско-белорусские отношения - братские, партнерские или дружеские, с учетом того, что у самого белорусского президента Александра Лукашенко на этот счет переменчивая позиция.

"Речь идет об отношениях между двумя странами. Речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко", - ответил пресс-секретарь.

По словам Пескова, "для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной, и мы рассчитываем, что так и останется".