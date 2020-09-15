Рогозин анонсировал миссию на Венеру на фоне сообщений о ее биомаркере

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект новой российской космической программы, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Да, миссии по Венере включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год", - заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" во вторник.

Он уточнил, что кроме миссии "Венера-Д" в "Роскосмосе" рассматривают проекты отдельной миссии на Венеру.

"Венера – все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", - отметил Рогозин.

14 марта стало известно, что астрономы с помощью наземных телескопов нашли газ фосфин в атмосфере Венеры. Он входит в число потенциальных биомаркеров – химических веществ, которые могут указывать на наличие живых организмов.

В марте 2019 года президент РАН Александр Сергеев сообщил, что в октябре 2019 года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по миссии "Венера-Д" и разработке сметы, которая будет представлена НАСА и "Роскосмосу".

16 декабря Рогозин заявил журналистам, что госкорпорация ведет переговоры с НПО имени Лавочкина относительно включения проекта "Венера-Д" в следующую Федеральную космическую программу.

В январе 2020 года ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают проект большой программы по исследованию Венеры.

Ранее замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев сообщил "Интерфаксу", что расходы НАСА на реализацию совместной российско-американской миссии по исследованию Венеры составят $300 млн. По словам Кораблева, для реализации проекта с российской стороны потребуется 17 млрд рублей. Он считает, что финансирование ОКР необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток.