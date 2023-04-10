Россия планирует запустить космическую станцию к Венере в 2029 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Запуск российской межпланетной станции "Венера-Д" запланирован на 2029 год, сообщил на пресс-конференции ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Одной из целью этого исследования он назвал поиск жизни в облаках Венеры.

Как сообщил на пресс-конференции директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, НПО им. Лавочкина к концу года приступит к эскизному проектированию межпланетного аппарата "Венера-Д", он может полностью состоять из российских комплектующих.

"Мы готовимся в конце этого года - начале следующего приступить уже к следующей стадии - это эскизное проектирование", - сказал Петрукович.

По его словам, в этом году завершилась стадия аванпроекта, где предварительно рассматривались технические возможности реализации проекта. "Сейчас мы как раз на той стадии находимся, на которой мы должны предусмотреть как мы эти приборы и этот спутник делаем. Если ставить задачу (создать аппарат, - "ИФ") полностью из отечественных комплектующих из того, что доступно на рынке российского производства или производства дружественных стран, то такая задача действительно прорабатывается в рамках нашего проектирования (...) Проект, если необходимо, будет полностью российским", - сказал Петрукович.

5 сентября 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что научно-технический совет Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А.Лавочкина одобрил техническое предложение на создание аппарата "Венера-Д".

По данным госкорпорации, функционал миссии будет направлен на решение фундаментальных задач исследования Венеры: объяснение природы парникового эффекта, который разогрел поверхность до 500 градусов Цельсия; поиск признаков обитаемости Венеры; определение, существуют ли активные вулканы на Венере и каков характер вулканической активности.

8 апреля 2022 года Петрукович сообщил, что НПО им Лавочкина и ИКИ РАН приступили к проектированию межпланетной станции "Венера-Д". Уже 15 апреля тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что запуск российских межпланетных миссий ExoMars и "Венера-Д" откладывается на неопределенное время.

21 ноября 2021 года Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры, а 29 ноября 2021 года он сказал, что в госкорпорации допускают, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае Россия запустит станцию самостоятельно.

4 декабря 2021 года Петрукович сказал "Интерфаксу", что отказ американцев от проекта "Венера-Д" может привести к увеличению затрат с российской стороны.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как сообщалось, в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко между тем заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".