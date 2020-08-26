Заявившему о повторном заражении COVID-19 главе Тувы стало лучше

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который подозревал у себя повторное заражение коронавирусом, сообщил об улучшении своего состояния.

"Нахожусь в военном госпитале имени Вишневского. Мне стало чуть полегче. Диагноз пока с настороженностью "пневмония", остальное врачи лучшие определят. За меня не беспокойтесь, спасибо всем тем, кто переживает", - сказал Кара-оол в соцсетях.

24 августа глава Тувы Кара-Оол сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. Его перевезли для обследования в Москву, но Минздрав РФ пока не подтвердил повторное заражение.