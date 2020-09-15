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Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России разработали законопроект, предоставляющий право гражданам из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) управлять автомобилем в рамках работы, используя национальное водительское удостоверение.

Соответствующий проект поправок в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" размещен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Проектируемые изменения признают на территории Российской Федерации национальные водительские удостоверения граждан государств - членов Евразийского экономического союза при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По данным МВД, сейчас такое управление машиной возможно только с российским водительским удостоверением, при этом запрет не распространяется на граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

"Предлагаемые изменения расширяют перечень граждан, на которых не распространяется указанный запрет. Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения", - отмечают в министерстве.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Россия ЕАЭС

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