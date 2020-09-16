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"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступили к I фазе клинических исследований первого отечественного противооспенного химиопрепарата НИОХ-14, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что это второй в мире препарат для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека. Он является совместной разработкой ГНЦ "Вектор" и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Российской академии наук.

В июле 2018 года в США был зарегистрирован первый и единственный на настоящий момент препарат, предназначенный для лечения натуральной оспы, - Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX).

В клинических исследованиях препарата НИОХ-14 примут участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность клинического исследования составит 174 дня, уточняется в сообщении.

Вектор Роспотребнадзор

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