В Госдуме заявили о незаконном участии НКО-иноагентов в выборах
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что российские НКО-иноагенты незаконно участвовали в выборах.
"Информация о незаконном участии российских НКО - иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - сообщил Пискарёв журналистам в среду.
По его словам, в преддверии выборов "неформальные группы и объединения" при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных организаций из Германии, Франции и Польши провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов. Парламентарий отметил, что на этих курсах, в частности, объясняли, как организовывать "провокации в ходе наблюдения за выборами".
Кроме того, Пискарёв заявил, что из-за рубежа были организованы круглосуточные хакерские атаки на сайт Центризбиркома и раскрутка дезинформации в соцсетях.
Глава комиссии отдельно остановился на "Карте нарушений на выборах", организованной движением "Голос". По словам Пискарёва, специалисты по наблюдению за выборами используют "манипулятивную технологию" - размешают на сайте непроверенные сообщения о нарушениях с мест, а в глазах пользователя они превращаются "в якобы реально существующие факты нарушений выборного законодательства".
"Такая манипуляция позволяет им использовать количественные показатели о якобы выявленных нарушениях, сформированные при помощи этой интернет-карты, в нужных зарубежному заказчику докладах, в том числе для дискредитации России на международной арене", - сказал Пискарёв.
По его словам, такую деятельность в комиссии расценивают как деструктивную. При этом такие неформальные объединения функционируют без образования юридического лица и получают иностранное финансирование, подчеркнул Пискарев. Поэтому в комиссии "заняты поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех", сказал он.
"Если вы делаете свою политику на иностранные деньги, граждане имеют право знать об источниках вашего финансирования, а если при этом еще и пытаетесь внести в общество разлад и ослабить государство, то государство вправе защитить свой суверенитет", - резюмировал Пискарёв.
13 сентября в России прошел основной день голосования.
В Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 18 субъектах избирали губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области.
В 11 регионах прошли выборы в областные парламенты, в 22 - в городские.