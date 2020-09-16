Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 558 869+368 281

В Госдуме заявили о незаконном участии НКО-иноагентов в выборах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что российские НКО-иноагенты незаконно участвовали в выборах.

"Информация о незаконном участии российских НКО - иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - сообщил Пискарёв журналистам в среду.

По его словам, в преддверии выборов "неформальные группы и объединения" при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных организаций из Германии, Франции и Польши провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов. Парламентарий отметил, что на этих курсах, в частности, объясняли, как организовывать "провокации в ходе наблюдения за выборами".

Кроме того, Пискарёв заявил, что из-за рубежа были организованы круглосуточные хакерские атаки на сайт Центризбиркома и раскрутка дезинформации в соцсетях.

Глава комиссии отдельно остановился на "Карте нарушений на выборах", организованной движением "Голос". По словам Пискарёва, специалисты по наблюдению за выборами используют "манипулятивную технологию" - размешают на сайте непроверенные сообщения о нарушениях с мест, а в глазах пользователя они превращаются "в якобы реально существующие факты нарушений выборного законодательства".

"Такая манипуляция позволяет им использовать количественные показатели о якобы выявленных нарушениях, сформированные при помощи этой интернет-карты, в нужных зарубежному заказчику докладах, в том числе для дискредитации России на международной арене", - сказал Пискарёв.

По его словам, такую деятельность в комиссии расценивают как деструктивную. При этом такие неформальные объединения функционируют без образования юридического лица и получают иностранное финансирование, подчеркнул Пискарев. Поэтому в комиссии "заняты поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех", сказал он.

"Если вы делаете свою политику на иностранные деньги, граждане имеют право знать об источниках вашего финансирования, а если при этом еще и пытаетесь внести в общество разлад и ослабить государство, то государство вправе защитить свой суверенитет", - резюмировал Пискарёв.

13 сентября в России прошел основной день голосования.

В Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 18 субъектах избирали губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области.

В 11 регионах прошли выборы в областные парламенты, в 22 - в городские.

Госдума

Новости

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака
Навальный попал в больницу

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию

Адвокаты Марцинкевича попросили Бастрыкина возбудить дело по статье об убийстве

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');