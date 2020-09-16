В Госдуме заявили о незаконном участии НКО-иноагентов в выборах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что российские НКО-иноагенты незаконно участвовали в выборах.

"Информация о незаконном участии российских НКО - иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - сообщил Пискарёв журналистам в среду.

По его словам, в преддверии выборов "неформальные группы и объединения" при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных организаций из Германии, Франции и Польши провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов. Парламентарий отметил, что на этих курсах, в частности, объясняли, как организовывать "провокации в ходе наблюдения за выборами".

Кроме того, Пискарёв заявил, что из-за рубежа были организованы круглосуточные хакерские атаки на сайт Центризбиркома и раскрутка дезинформации в соцсетях.

Глава комиссии отдельно остановился на "Карте нарушений на выборах", организованной движением "Голос". По словам Пискарёва, специалисты по наблюдению за выборами используют "манипулятивную технологию" - размешают на сайте непроверенные сообщения о нарушениях с мест, а в глазах пользователя они превращаются "в якобы реально существующие факты нарушений выборного законодательства".

"Такая манипуляция позволяет им использовать количественные показатели о якобы выявленных нарушениях, сформированные при помощи этой интернет-карты, в нужных зарубежному заказчику докладах, в том числе для дискредитации России на международной арене", - сказал Пискарёв.

По его словам, такую деятельность в комиссии расценивают как деструктивную. При этом такие неформальные объединения функционируют без образования юридического лица и получают иностранное финансирование, подчеркнул Пискарев. Поэтому в комиссии "заняты поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех", сказал он.

"Если вы делаете свою политику на иностранные деньги, граждане имеют право знать об источниках вашего финансирования, а если при этом еще и пытаетесь внести в общество разлад и ослабить государство, то государство вправе защитить свой суверенитет", - резюмировал Пискарёв.