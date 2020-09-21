Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью из-за дикого кабана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером в понедельник на 141-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменской области, есть погибшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

На трассе столкнулись Mitsubishi и "Лада".

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана.

От удара "Ладу" выбросило в кювет.

В ДТП погибли четыре человека – 22-летний водитель "Лады" и трое пассажиров, в том числе 4-летний ребенок. Водитель Mitsubishi госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение по федеральной трассе не ограничено.