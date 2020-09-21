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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
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Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с июня

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с июня
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 196 случаев в 84 регионах, в Москве он достиг максимума за три месяца и составил 915 случаев, следует из данных оперативного штаба.

В конце прошлой недели в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с 14 сентября, что объяснили увеличением числа сделанных тестов. До этого, начиная с 4 сентября, число выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тыс.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 109 595 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 19 489 человек (за сутки зафиксирован 71 летальный исход). Число выписанных составило 911 973 человека, в том числе 2 616 выписанных за последние сутки.

Заболеваемость в регионах

В Москве за сутки зарегистрировано максимальное число случаев заражения коронавирусом с 22 июня: тогда сообщалось о 1 081 заболевшем. Умерли 12 пациентов, 988 человек выписаны. Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии достигло 277 408, выздоровели 237 935 человек.

Еще 209 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Санкт-Петербурге, 193 - в Московской области, 177 - в Ростовской области, 162 - в Нижегородской области, 160 - в Воронежской области, 140 - в Ставропольском крае, 130 - в Кемеровской области, 124 случая в Ульяновской области, 123 - в Свердловской области, 112 - в Самарской области, 102 - в Саратовской области, 101 случай - в Красноярском крае, 100 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрацию в финансовом районе Амстердама.
Хроника 09 января – 21 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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