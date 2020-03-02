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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Активист Константин Котов в Тверском районном суде
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционное постановление Московского городского суда от 14 октября 2019 года в отношении Котова отменить, уголовное дело направить в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе суда", - говорится в решении кассационного суда.

Также по решению суда Котову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая.

Таким образом, суд отказался отменить приговор Котову. Вопрос о его законности и обоснованности будет заново решать Мосгорсуд.

В кассационных жалобах 15 адвокатов просили отменить судебные решения по делу Котова и прекратить уголовное дело активиста ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Генпрокуратура также просила отменить решения по делу Котова, однако указала на то, что они ошибочны лишь в части назначенного ему наказания. По мнению ведомства, "суд первой инстанции, не аргументировав свое решение, счел, что исправление лица, впервые привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, возможно лишь путем длительной изоляции от общества". В итоге сторона обвинения, просившая в суде первой инстанции для Котова 4,5 года колонии, а в апелляции поддержавшая приговор, предложила кассационному суду смягчить наказание до года лишения свободы.

Тверской суд Москвы 5 сентября прошлого года приговорил Котова к четырем годам за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Эта статья УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым. Мосгорсуд 14 октября признал вынесенный ему приговор законным.

В декабре 2015 года Дадин был приговорен к 2,5 годам колонии. В феврале 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил приговор Дадину отменить, освободить его и признать право на реабилитацию. 26 февраля того же года оппозиционер был освобожден.

Константин Котов

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