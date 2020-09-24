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В Кемерово загорелся цех химического завода "Азот"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожар возник в цеху на территории химического завода в Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 14:15 поступила информация о возгорании в цехе производственного предприятия на площади 300 кв.м. в Кемерово, по улице Грузовая 1. Объявлен ранг №3", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что пожар тушат 109 человек личного состава и 38 единиц техники. В 15:14 пожар был локализован.

Позже в МЧС добавили, что в 15:25 на место возгорания прибыл пожарный поезд и приступил к тушению.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается кемеровский химический завод "Азот".

"СДС Азот" – входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. Компания объединяет КАО "Азот" (Кемерово) и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск). Предприятие располагает мощностями для производства более 1 млн тонн аммиака, свыше 1 млн тонн аммиачной селитры, около 600 тыс. тонн карбамида, свыше 300 тыс. тонн сульфата аммония, более 100 тыс. тонн капролактама.

Кемерово Азот

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