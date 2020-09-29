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В Калининграде мошенник присвоил 13 млн рублей, продав 22 машины автодилера

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Калининграде полиция завершила расследование кражи у автомагазина 22 автомобилей.

Начальник пресс-службы регионального МВД Светлана Поставничая рассказала, что в 2016 году подержанные автомобили были выставлены владельцами на продажу на площадке автодилера. 32-летний внештатный продавец фирмы в течение двух месяцев продал клиентам 22 машины. Однако вырученные деньги в размере 13,29 млн рублей он присвоил себе. При этом прежним владельцам автомобилей он говорил, что машины еще не проданы.

Вскоре это мошенничество было раскрыто. Сотрудники полиции провели у автодилера проверку, изъяли документацию, разыскали покупателей автомобилей и местонахождение транспортных средств.

Было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере" и "Кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время расследование дела завершено, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Калининград

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