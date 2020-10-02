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Житель Сыктывкара напал на двух полицейских и покончил с собой

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жительница Сыктывкара вызвала домой полицейских из-за неадекватного поведения мужа. Он напал на них с ножом, а затем покончил с собой, сообщили в управлении СК по Коми. По факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

Это произошло в ночь на 2 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову на Коммунистическую улицу. Жилец квартиры, жена которого вызывала полицию, напал на патрульных с ножом и нанес им множественные ранения. Один из полицейских погиб на месте, второго доставили в больницу с ранами груди и живота.

Нападавший ранее не судим, на учетах в органах внутренних дел не состоял, уточнили в МВД. Жена напавшего, когда вызывала полицию, сказала, что у него психическое расстройство.

Коми Сыктывкар СКР МВД

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