Патрушев назвал предотвращенный ущерб при выполнении нацпроектов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Активная работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов Сибирского федерального округа позволила в нынешнем году предотвратить ущерб от нарушений в ходе выполнения национальных проектов на сумму 13,8 миллиардов рублей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении национальных проектов в СФО.

Выполнение нацпроектов в нынешнем году осложнилось на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, отметил Патрушев. Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения целевых показателей, добавил он.

Вместе с тем, по его словам, отмечаются факты правонарушений при выполнении нацпроектов. "Так, в текущем году в округе выявлено более 3 тысяч нарушений, связанных с выполнением национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц", - сказал Патрушев.

"Активными действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиардов рублей", - сообщил секретарь Совбеза.