Власти Югры не смогли продать "Когалымгоргаз"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже 100% акций АО "Когалымгоргаз" (Ханты-Мансийский автономный округ) признан несостоявшимся, сообщил Российский аукционный дом. На торги не было подано заявок.

Начальная цена актива составляла 231,9 млн рублей. Аукцион был запланирован на 5 октября, заявки на участие принимались до 25 сентября.

"Когалымгоргаз" занимается распределением газа по газораспределительным сетям в Когалыме (ХМАО). АО на 100% принадлежит правительству ХМАО. Уставный капитал составляет 187 658 089 рублей, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.