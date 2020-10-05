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Власти Югры не смогли продать "Когалымгоргаз"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже 100% акций АО "Когалымгоргаз" (Ханты-Мансийский автономный округ) признан несостоявшимся, сообщил Российский аукционный дом. На торги не было подано заявок.

Начальная цена актива составляла 231,9 млн рублей. Аукцион был запланирован на 5 октября, заявки на участие принимались до 25 сентября.

"Когалымгоргаз" занимается распределением газа по газораспределительным сетям в Когалыме (ХМАО). АО на 100% принадлежит правительству ХМАО. Уставный капитал составляет 187 658 089 рублей, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

ХМАО Когалымгоргаз Российский аукционный дом

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