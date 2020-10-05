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В Петербурге кочевница украла у ветерана и блокадницы более 1 млн руб.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Задержана подозреваемая в крупных кражах у пожилых петербуржцев, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МВД.

16 января с банковского счета 88-летнего жителя Красногвардейского района северной столицы, ветерана Великой Отечественной войны украли 860 тыс. рублей. 23 сентября в Калининском районе из сумки 95-летней блокадницы похитили 150 тыс. рублей и документы. По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела.

На прошлой неделе подозреваемая в этих кражах - 30-летняя безработная представительница кочевого народа, не имеющая российского гражданства и регистрации в Петербурге, - была задержана. Женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в полиции.

МВД Петербург

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