Путин счел необходимым продлить упрощенный порядок получения справок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Облегченный порядок получения справок и подачи документов, в том числе для людей с инвалидностью, введенный в период пандемии, нужно продлить, как минимум, до конца текущего года, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече Путина с учителями и студентами педвузов в режиме видеосвязи к президенту обратились с вопросом, можно ли продлить упрощенный порядок сбора и подачи документов в органы соцзащиты, в том числе для инвалидов, действовавший до 1 октября.

"То, о чем вы сказали - получение различных справок, продление всяких документов, в том числе для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить, как минимум до конца текущего года", - отреагировал президент.

Он пообещал обсудить этот вопрос с правительством.