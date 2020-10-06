Медведев отметил, что 350 млн т химикатов в РФ находятся на площади почти 80 тыс. га

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В России сохраняются риски экологической безопасности, порядка 350 млн тонн загрязняющих веществ расположены на опасных объектах площадью почти в 80 тысяч гектаров, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ввиду объемов накопленного ущерба все равно сохраняются риски экологической безопасности страны. По данным министерства природных ресурсов и экологии, общая площадь опасных объектов оценивается более чем 77 тысяч гектаров, где сосредоточено порядка 350 млн тонн загрязняющих веществ", - сказал Медведев на совещании во вторник по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.

Медведев отметил, что цифры достаточно серьезные, необходимо увеличивать темпы и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба. "Для этого необходимо и дальше формировать организационные, финансовые и правовые механизма", - сказал он.

Об экологическом ФП на Камчатке

Медведев отметил, что причины экологических проблем на Камчатке должны быть исследованы и результаты этого изучения должны стать известны общественности.

"Сейчас очень большое внимание приковано к Камчатке и тем проблемам экологическим, которые возникли в Тихом океане. Там, безусловно, требуется максимально внимательное отношение к тому, что произошло", - заявил Медведев.

"Уже все процедуры для этого начаты, нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого. Ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность", - подчеркнул он.

Серферы забили тревогу

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

Версии причин загрязнения

Ранее во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

Он пояснил, что на совещании с учеными директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров и его коллеги отвергли версию с сейсмической активностью и деятельностью вулканов на полуострове.

Впрочем, по мнению Солодова, все равно эту версию нельзя до конца сбрасывать со счетов. "Но она учеными рассматривается как менее вероятная", - отметил глава региона.

Одной из наиболее вероятных остается техногенная версия. "Техногенные токсины, разлив некого вещества, которое мы и пытаемся установить", - сказал Солодов.

Он отметил, что во вторник большая группа представителей надзорных ведомств, которую координировала природоохранная прокуратура, выезжала на Козельский полигон ядохимикатов. Там специалисты взяли пробы, в том числе из наблюдательных скважин глубиной 20 и 17 метров. Визуально на полигоне никаких серьезных нарушений нет.

Взяты пробы воды и грунта и на одном из притоков реки Налычева, впадающей в акваторию Авачинского залива. В этом притоке специалисты КамчатНИРО видели странную пену и необычные донные отложения.

Результаты анализа этих проб должны появиться в среду днем по местному времени.

Вторая достаточно вероятная версия, которую высказывают ученые – экзотичная. Это токсины природного происхождения от микроводорослей, фитопланктона.