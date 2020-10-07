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Собянин рекомендовал и частным школам уйти на каникулы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы, как это уже сделали государственные школы. Он написал это в своем блоге в перечне ответов на частые вопросы москвичей.

Пандемия коронавируса

Мэр подчеркнул, что это не приказ, но рекомендация.

Государственные школы ушли на каникулы с 5 октября. По мнению Собянина, частным школам и кружкам в этой ситуации неудобно продолжать работать в обычном режиме.

"Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету", - написал мэр.

С 9 октября школьникам заблокируют льготные транспортные карты для бесплатного проезда.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 07 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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